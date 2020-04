Stiri pe aceeasi tema

- Les Echos: Criza alimentara: cealalta bomba cu ceas ● Coronavirus: Cei douazeci și șapte tergiverseaza în privința planului european de relansare economica ● Efimerida: Ideea "pasapoartelor de sanatate", promovata în cadrul UE. Pe lista "neagra" a acestor acorduri vor…

- Oamenii scuipa pe pandemie si pe regulile de distantare sociala, iar strazile Capitalei arata ca niste furnicare, de parca n-ar muri zilnic oameni din cauza noului Coronavirus!Zeci de oameni se plimba nestingherit, fara masti, fara manusi, nemaivorbind de respectarea distantei

- Premierul britanic Boris Johnson a putut merge pe distante scurte in cadrul ingrijirilor de care beneficiaza pentru recuperare, a anuntat vineri biroul sau, relateaza Reuters. Boris Johnson a iesit joi de la terapie intensiva, dupa trei nopti, si se recupereaza la spital. "Prim-ministrul a putut face…

- Raluca Elena Vasile, asistent medical in Italia, in Torino, a povestit, vineri seara, la Realitatea PLUS, detalii uluitoare despre situația din spitalele din Italia, in plina pandemie de coronavirus și a transmis romanilor sa stea in casa. Femeia a mai precizat ca soțul ei, medic, are coronavirus dupa…

- "Avocatul Poporului, in calitate de garant constituțional al drepturilor și libertaților fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in acțiunea de combatere a raspandirii virusului Covid – 19 solicita Președintelui Romaniei sa declare starea de urgența, iar Parlamentului…

- Autoritatile au anuntat vineri al optulea caz de coronavirus, in judetul Olt. Este vorba despre un barbat de 51 de ani care a intrat in contact cu cazul de la Suceava, calatorind cu acelasi autocar care venea din Italia. Initial, autoritatile anuntasera ca este vorba despre o femeie. Ulterior, a fost…

- O femeie care a vizitat recent orasul Bergamo din Italia a fost internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” din Timisoara cu suspiciune de coronavirus, dupa ce a facut febra in timpul izolarii la domiciliu, transmite news.ro.Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant…

- Un barbat in varsta de 70 de ani din provincia Hubei s-a infectat cu coronavirus, dar a prezentat simptome abia dupa 27 de zile, ceea ce inseamna ca perioada de incubatie ar putea fi mult mai mare decat cele 14 zile luate in considerare pana acum, relateaza Reuters.