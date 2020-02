Coronavirus: Un disident chinez care a criticat modul de gestionare a epidemiei a fost arestat

Un disident chinez care a criticat maniera in care regimul presedintelui Xi Jinping a gestionat epidemia provocata de coronavirus a fost arestat, a anuntat marti Amnesty International, potrivit AFP. Xu Zhiyong, un militant anticoruptie care a stat in inchisoare in perioada 2013-2017, a fost arestat sambata, potrivit AI. El era urmarit din luna decembrie, dupa ce participase la o reuniune a opozantilor in orasul Xiamen, din sud-estul Chinei, si a continuat sa difuzeze pe social media articole care denuntau regimul comunist de la Beijing. Hua Ze, o amica a sa care traieste in SUA, a confirmat ca…