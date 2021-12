Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Italia, in varsta de 50 de ani, care voia sa obtina certificatul sanitar, a incercat joi sa se vaccineze intr-un brat proteza de silicon. Barbatul va raspunde in fața legii.

- Spania, Franta, Italia si Polonia sunt cele mai sigure tari europene pentru calatorii in aceasta perioada, pe baza datelor oficiale legate de numarul de cazuri de coronavirus, centralizate de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor. In schimb, alaturi de cele trei state baltice, Romania…

- Este tristete mare printre cadrele medicale din Buzau, dupa aflarea vestii ca medicul Mirela Pana, de la Policlinica Militara din Buzau a murit, rapusa de noul coronavirus. Doctorita in varsta de 58 de ani ar fi avut si alte afectiuni, care, agravate de infectia cu SARS-CoV-2, i-au grabit sfarsitul.

- Un sondaj realizat in perioada 6-10 octombrie de catre compania Reveal Marketing Research arata ca intenția de vaccinare anti COVID-19 in randul romanilor este astazi de 40%, in creștere cu patru procente fața de luna ianuarie a acestui an. 6 din 10 romani nu intenționeaza sa se vaccineze impotriva…

- Patru persoane s au stins din viata in urma infectarii cu virusul SARS CoV 2, pe raza judetului Constanta. Victimele aveau varste cuprinde intre 49 si 83 de ani. Doua dintre ele au decedat la Spitalul Municipal Medgidia, iar alte doua la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta.…