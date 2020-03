Stiri pe aceeasi tema

- Azi-dimineața, 12 martie 2020, in jurul orei 06.00, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 ca pe strada Raureni din municipiul Ramnicu Valcea a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului si au stabilit ca, un barbat de 32 de ani localitate,…

- Inca trei noi cazuri la nivel național. Este vorba despre un barbat de 55 ani, din București, contact cu pacientul din Gerota, asimptomatic, un alt barbat, de 31 ani din București aflat in autoizolare și o femeie de 53 ani, din Covasna, sosita din 8 martie din Italia și aflata in autoizolare. A fost…

- Un barbat din Bihor, care se afla, miercuri, in judetul Mures, a sunat la 112 si a anuntat ca a revenit din Italia si are simptome specifice infectiei cu coronavirus. El a fost internat in Sectia de Boli Infectioase din Targu Mures pana la aflarea rezultatelor testului.

- Primul caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat in Republica Moldova. Este vorba despre o femeie in varsta de 48 de ani, revenita sambata din Italia. Laboratorul Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica (ANSP) va efectua un test suplimentar de reconfirmare. Pacienta a fost preluata de la aeroport…

- Politia din Lituania a intervenit miercuri pentru a elibera o femeie pe care sotul acesteia, temandu-se ca ar fi infectata cu noul coronavirus, a incuiat-o in baia locuintei lor. „Am fost anuntati ca un barbat si cele doua fiice adulte ale sale refuza sa lase o femeie sa iasa din baie dupa ce aceasta…

- Autoritațile au anunțat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba e un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. „Mai avem doua confirmari de coronavirus. Sunt ale unui barbat din Maramures de 45 de ani, care vine din afara zonelor din Italia carantinate, care se intoarce in tara pe…

- Sigur, cu toții ne mai suparam uneori, dar ați fost vreodata atat de suparat incat sa aruncați cu slanina? Polițiștii din Chișinau au reținut probabil cel mai inofensiv terorist din istorie.

- Marti, 11 februarie, la ora 13.40, polițiștii din Tauții Magherauș au oprit pentru verificari un autoturism condus pe raza localitații Baița. Polițiștii au identificat șoferul, un barbat in varsta de 58 de ani, din Baița. Deoarece acesta emana halena alcoolica, s-a intenționat testarea cu aparatul etilotest,…