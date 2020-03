Coronavirus. Un bărbat din China a MURIT după ce a fost externat din spital "vindecat" Barbatul in varsta de 36 de ani a murit din cauza unei insuficiențe respiratorii la Wuhan, la cinci zile dupa ce a fost externat dintr-un spital construit special pentru cei cu noul coronavirus. Raportul, eliminat ulterior, arata ca barbatul a fost internat la spitalul construit pentru a trata pacienții cu simptome ușoare și moderate pe 12 februarie. Dupa doua saptamani a fost externat, insa cu recomandarea sa stea intr-un hotel de carantina timp de 14 zile. Cu toate acestea, soția barbatului a spus ca acesta a inceput sa se simta rau la doua zile de la externare, iar in 2… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani din Wuhan externat din spital dupa ce s-a vindecat de coronavirus a murit, scrie South China Morning Post. Mai mulți pacienți externați s-au intors in spitale, spun medicii.

- Un barbat de 36 de ani din Wuhan externat din spital dupa ce s-a vindecat de coronavirus a murit, scrie South China Morning Post. Mai mulți pacienți externați s-au întors în spitale, spun medicii, relateaza Mediafax. Barbatul în vârsta de 36 de ani a murit din cauza unei…

- Începând cu decembrie 2019, când virusul Covid-19 a aparut în orașul chinez Wuhan și s-a raspândit rapid pe teritoriul Chinei, cercetatorii au urmarit caracteristicile clinice ale pacienților. Citește mai mult pe Stirile ProTV.

- Primele cazuri de pneumonie din cauze necunoscute au fost identificate in orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, la inceputul lunii decembrie. Simptomele aparute in unii pacienți infectați cu virusul Covid-19 au adus aminte de virusul SARS, ceea ce a generat ingrijorare in randul medicilor chinezi.…

- Potrivit autoritatilor, nou-nascutul s-a vindecat fara a primi tratament. „A fost un succes. Nu a avut dificultati de respiratie, febra sau tuse. A ramas intr-o stare stabila timp de 16 zile si acuma fost testata negativ de doua ori pentru Covid-19", a mai adaugat un medic. El este cel mai tanar pacient…

- Asistente de la spitale din Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, descriu situatia colegilor sai din prima linie a luptei cu virusul, in contextul in care vineri Comisia Nationala de Sanatate din China a transmis ca peste 1700 de medici si asistente s-au imbolnavit pana acum, iar sase au murit.…

- Ministerul Sanatații anunța ca au existat alerte privind posibilitatea infectarii cu coronavirus in Cluj, Timișoara, Constanța și București, insa au fost infirmate. Instituția precizeaza ca se iau masuri speciale pentru 25 de romani aflați in China, care vor ateriza marți pe aeroportul din Otopeni.…

- China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o tanara a fost inmatriculata la ordinul lui Vela, dupa ce profesorii…