Coronavirus: Un angajat al NATO de la sediul din Bruxelles, testat pozitiv NATO a anuntat luni un prim caz de infectare cu coronavirus in randul personalului sau de la sediul din Bruxelles, transmit dpa si EFE. Angajatul se afla acum in autoizolare la domiciliu. El a acuzat febra si o stare generala proasta dupa ce a revenit dintr-o vacanta in nordul Italiei. Toti colegii angajatului testat pozitiv au fost informati prompt si lucreaza acum de acasa, a precizat NATO intr-un comunicat. Alianta inregistrase deja un prim caz pozitiv in randul personalului de la cartierul militar general de la Mons, in sudul Belgiei. Persoana infectata revenise tot dintr-o vacanta cu familia.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

