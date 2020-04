Coronavirus: Un al treilea guvernator regional a demisionat în două zile Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Rusia a anuntat 4.149 de cazuri de coronavirus, majoritatea fiind la Moscova. Insa cazuri au aparut acum in 78 din cele 85 de regiuni federale ale tarii si guvernatorii regionali se afla sub presiune pentru a incerca sa incetineasca avansarea cazurilor de infectare. Guvernatorul de Kamceatka, o regiune cu o suprafata de peste 6.000 de km (3.700… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

