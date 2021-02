Uniunea Europeana, acuzata de lentoare in gestionarea pandemiei de coronavirus, va accelera procedura de autorizare a variantelor imbunatatite a vaccinurilor impotriva noilor tulpini ale virusului, a anuntat duminica aceasta comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides, transmite AFP. "Am analizat procedura cu Agentia Europeana a Medicamentelor si am decis ca de acum incolo un vaccin imbunatatit de catre un fabricant pentru a lupta impotriva noilor tulpini pe baza unui vaccin deja existent" si certificat "nu va mai trebui sa treaca prin toate etapele de autorizare",…