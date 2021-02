Ziua Europeana 112. Salvare neobisnuita in judetul Constanta!

In Romania, incepand cu anul 2005, aceasta combinatie de cifre a facut de mii de ori diferenta intre viata si moarte. In ce priveste apelurile 112 care au salvat vieti, in judetul Constanta, un episod mai rar intalnit a avut loc la data de 5 februarie 2014.In fiecare an, pe 11… [citeste mai departe]