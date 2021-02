Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 15:15 – Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a multumit vineri Romaniei, printr-un mesaj pe Twitter, pentru ajutorul acordat Republicii Moldova prin intermediul Mecanismului UE de Protectie Civila pentru combaterea pandemiei de COVID-19. In urma solicitarii primite din partea…

- Maia Sandu a dezvaluit ca Romania va trimite in urmatoarele zile un nou ajutor umanitar, in valoare de peste 2 milioane de euro, constand din combinezoane, maști și manuși, subliniind ca este prima țara care raspunde solicitarii Republicii Moldova. „M-am bucurat sa aflu ca Romania va trimite, atat de…

- Romania trimite echipamente de protecție medicala pentru lupta impotriva COVID-19 in Republica Moldova. Donația este in valoare de aproximativ 11 milioane de lei."Urmare a vizitei președintelui Klaus Iohannis in Republica Moldova și a activarii de catre Republica Moldova a mecanismului european de protecție…

- Ajutorul umanitar extern de urgenta acordat de Guvern cu titlu gratuit Republicii Moldova in efortul de combatere a pandemiei COVID-19 va consta, in prima faza, in echipamente de protectie medicala in suma de aproape 11 milioane de lei, transportul urmand a fi efectuat de reprezentanti ai IGSU in perioada…

- „Continuam sa fim impreuna! Este singura soluție! Astazi, Ministerul Apararii Naționale doneaza Ministerului Apararii al Republicii Moldova materiale de protecție sanitara, in contextul crizei generate de pandemia de COVID-19. Astfel, venim in ajutorul omologilor noștri din Republica Moldova cu echipamente…

- aMinisterul Apararii Naționale din Romania a facut o donație de materiale sanitare de protecție pentru Republica Moldova. „Astfel, reprezentanții MApN au predat miercuri, 6 ianuarie, omologilor din Republica Moldova echipamente de protecție sanitara (combinezoane, maști tip FFP2, maști chirurgicale…

- Romania este alaturi de Republica Moldova in lupta cu noul coronavirus. Tara vecina ne va oferi aproape o tona de medicamente si echipamente necesare medicilor care lupta in prima linie. Costul acestora este de 31 de mii de euro. Donatia, formata din comprimate de clorom, alcool sanitar, combinezoane,…

