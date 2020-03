Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa lucram la un instrument de debitare comun emis de o institutie europeana pentru a ridica fonduri pe piata, in favoarea tuturor statelor membre, pentru a face fata pagubelor cauzate de coronavirus", au subliniat liderii intr-o scrisoare adresata miercuri presedintelui Consiliului European,…

- Un test clinic european menit sa evalueze patru tratamente experimentale in lupta impotriva noului coronavirus a inceput in Franta, a anuntat Institutul National francez de Sanatatate si Cercetare Medicala (INSERM), relateaza Reuters.

- Un șofer roman care lucreaza in transporturi de peste 20 de ani și care duce alimente in toata Europa vorbește pentru Libertatea despre dificultațile pe care le intampina el și colegii lui in aceste zile, in care intreg continentul este paralizat de coronavirus. Robert Geanta spune ca șoferii nu au…

- Belgia inchide frontiere, cu excepția transportului de marfa și camioane care ramane autorizat, precum și intoarcerea cetațenilor belgieni din țarile straine. Citește și: Gest socant la metrou! Ce a putut face un tanar in plina pandemie de coronavirus VIDEO Decizia ministrului de interne…

- Belgia a decis vineri sa-si inchida frontierele pentru orice deplasare "neesentiala" pentru a stopa raspandirea noului coronavirus, a anuntat ministrul de interne, Pieter De Crem, relateaza AFP. Concret, transportul de marfa si camioane ramane autorizat, precum si intoarcerea cetatenilor…

- Peste 500 de decese cauzate de coronavirus au fost inregistrate in Europa, cu 97 de noi decese in 24 de ore in Italia, potrivit unui numar AFP. Italia, tara europeana cea mai afectata de noul coronavirus, a inregistrat in 24 de ore 97 de decese, ceea ce a adus la 463 numarul total de decese de la inceputul…

- Marine Le Pen saluta "recastigarea libertatii" de catre Marea Britanie, dupa Brexit. Ce spune despre o iesire a Frantei din UE Presedinta partidului de extrema-dreapta francez Adunarea Nationala, Marine Le Pen, a salutat sambata "recastigarea libertatii" de catre Marea Britanie.…

- ''Grupul aeronaval va sustine operatiunea Chammal (misiunea franceza a operatiunii internationale Inherent Resolve) intre ianuarie si aprilie, urmand apoi sa fie desfasurat in Atlantic si Marea Nordului'', a precizat seful statului francez intr-un discurs la o baza aeriana din Orleans.Portavionul…