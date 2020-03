Stiri pe aceeasi tema

- Inchiderea granitelor pentru a combate raspandirea noului coronavirus va fi probabil necesara, dar o astfel de masura va trebui sa fie decisa la nivel european, a declarat joi seara presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Vom avea, fara indoiala, masuri de control,…

- Bilantul epidemic a ajuns la 33 de morti in Franta, unde se inregistreaza 1.784 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile, iar presedintele Emmanuel Macron a indemnat Uniunea Europeana sa faca tot ce este "necesar" la nivel medical si economic, anunța MEDIAFAX.Jerome Salomon, directorul…

- Marine Le Pen a indemnat luni Uniunea Europeana ”sa-l ameninte” cu ”sanctiuni” pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, iar pe presedintele francez Emmanuel Macron ”sa ne reinstituie frontierele” impotriva ”actului de razboi”, in opinia sa, al Ankarei, care a permis un aflux de migranti la frontierele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a aratat sambata dispus sa renunte in anumite conditii la opozitia sa fata de deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si a Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana, transmite AFP si DPA, potrivit AGERPRES.''Asteptam cu toti raportul Comisiei Europene,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a propus vineri statelor europene ''un dialog strategic'' cu privire la rolul descurajarii nucleare franceze in securitatea Europei, in contextul in care, dupa Brexit, Franta a ramas singura tara din Uniunea Europeana dotata cu arma atomica, relateaza…

- Plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana, care are loc formal la miezul noptii, este un "soc" si "un semnal de alarma istoric pentru intreaga Europa", a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, cu cateva ore inainte de Brexit, transmite AFP. Potrivit lui Macron, retragerea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a participat joi, in apropiere de Ierusalim, la o ceremonie la monumentul ridicat in memoria evreilor din Franta deportati, eveniment organizat inainte de a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului, ce are…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, in varsta de 42 de ani, a renuntat in avans la viitoarea pensie ce i se cuvine ca sef de stat, a anuntat sambata Palatul Elysee, in contextul in care Franta este cuprinsa de greve de mai bine de doua saptamani in semn de protest fata de intentia guvernului de a…