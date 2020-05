Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de amenzi au aplicat polițiștii și jandarmii in 24 de ore celor care nu respecta restricțiile impuse de Ordonanța Militara nr. 3 pe timpul pandemiei de coronavirus. In județul Timiș, in cursul zilei de 24 aprilie, polițiștii timișeni au aplicat 94 de sancțiuni contravenționale in valoare…

- Membrii Comisiei de cultura a Parlamentului European (CULT) au solicitat alocarea de fonduri suplimentare de la bugetul Uniunii Europene pentru sustinerea culturii si a presei, indica un comunicat postat marti pe site-ul PE. Eurodeputatii au trimis o scrisoare comisarilor europeni Mariya Gabriel (inovare,…

- Organizatia neguvernamentala Reporters sans frontieres (RSF)/ Reporteri fara frontiere a anuntat miercuri ca a facut plangere pe langa ONU pentru ca institutia sa denunte "oficial statele care, incalcand drepturile la informatie in timpul epidemiei de coronavirus, pun in pericol sanatatea persoanelor",…

- Deputatul Ștefan Alexandru Baișanu se pregatește de lansare. De carte. El a anunțat pe pagina sa de socializare ca in izolarea forțata de pandemia de coronavirus a scris o carte de poezii a carei lansare inedita va avea loc vineri, 17 aprilie. ”Ultima mea carte de poezii, scrisa in autoizolarea holerei…

- Organizatia neguvernamentala ''Reporteri Fara Frontiere'' (RSF) a lansat Tracker 19, un instrument care monitorizeaza cazurile de incalcare a libertatii presei in timpul pandemiei provocate de noul coronavirus, indica website-ul RSF. Numit astfel pentru a face legatura…

- ONG-ul Reporters sans frontieres a lansat miercuri un observator al libertatii presei pe timpul pandemiei covid-19, care urmeaza sa masoare ”impacturile pandemiei asupra jurnalismului”, documentand ”cenzura de stat, dezinformarea deliberata si efectele acestora asupra dreptului la o informatie fabila”,…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a lansat un apel catre timisoreni, sa se fereasca de cei care au revenit recent in tara si care in strainatate s-au ocupat cu furturi si inselaciuni.