Uniunea Europeana va garanta peste 15 miliarde de euro pentru a ajuta tarile cele mai vulnerabile in Africa si in restul lumii pentru a lupta contra pandemiei de COVID-19, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP.



''UE garanteaza peste 15 miliarde pentru a ajuta partenerii nostri din lume sa incetineasca propagarea virusului'', a declarat Ursula von der Leyen intr-un mesaj video difuzat pe Twitter.



