Coronavirus: UE face apel la stabilirea originilor pandemiei Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat ca trebuie sa fie aflate originile noului coronavirus SARS-CoV-2, care a stat la baza pandemiei de COVID-19, si ca anchetatorii trebuie sa beneficieze de acces deplin in locurile unde se pot gasi clarificari in acest sens, relateaza joi agentia Reuters.



"Este de cea mai mare importanta sa aflam originile coronavirusului", a declarat sefa executivului european in cadrul unei conferinte de presa inainte de summitul G7 al celor mai industrializate state, ce are loc de vineri pana duminica in Marea Britanie.



"Anchetatorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

