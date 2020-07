Uniunea Europeana a decis sa scoata Serbia si Muntenegrul de pe lista tarilor terte sigure, dinspre care sunt permise calatoriile neesentiale, si nici macar nu a luat in discutie includerea SUA pe lista respectiva data fiind cresterea accentuata a numarului de noi cazuri de COVID-19 in aceasta tara, au declarat oficialitati europene, citate marti de Reuters.



Presedintia germana a Consiliului UE a propus excluderea Serbiei si a Muntenegrului de pe lista respectiva ca urmare a recrudescentei cazurilor de COVID-19 in cele doua state. Lista actualizata va fi publicata in viitorul apropiat.

