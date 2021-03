Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se asteapta ca un numar semnificativ de doze de vaccin sa devina disponibile in Uniunea Europeana incepand de luna viitoare, informeaza Agerpres . „Din aprilie incolo, cantitatile s-ar putea dubla din nou conform planurilor producatorilor, aceasta si pentru…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri incheierea un acord cu compania farmaceutica Moderna pentru achizitia a 150 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-Covid-19, care vor fi livrate anul acesta, si a confirmat un acord anuntat anterior privind achizitia a inca 200 de milioane de doze de vaccin…

- Șefa comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca Pfizer și BioNTech vor livra 75 de milioane de doze de vaccin in plus Uniunii Europene, in al doilea trimestru din acest an, informeaza HotNews.ro . Ursula von der Leyen a precizat ca UE colaboreaza cu cele doua companii farmaceutice pentru…

- Compania farmaceutica britanica AstraZeneca va suplimenta livrarile de vaccinuri pentru Covid-19 catre Uniunea Europeana cu 9 milioane de doze, la un total de 40 de milioane, in primul trimestru, fata de oferta facuta saptamana trecuta, si va incepe livrarile cu o saptamana mai devreme decat era…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a finalizat negocierile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia a pana la 60 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19, scrie agerpres . „Contractul preconizat cu Valneva ar oferi posibilitatea pentru toate statele membre UE sa achizitioneze…

- Uniunea Europeana a incheiat un nou acord cu Pfizer-BioNTech pentru achizitionarea a inca 300 de milioane de doze de vaccin COVID, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters si dpa, preluate de Agerpres. Noul acord dubleaza stocul de vaccinuri negociat cu Pfizer-BioNTech,…

- Comisia Europeana a anuntat astazi ca a incheiat discutii exploratorii cu compania americana de biotehnologie Novavax pentru achizitionarea a 100 de milioane de doze din potentialul sau vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza AFP. Acest contract, odata finalizat, va fi al saptelea incheiat de…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va incepe in Uniunea Europeana in zilele de 27, 28 si 29 decembrie, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform Reuters si AFP. 'Pe 27, 28 si 29 decembrie va incepe vaccinarea pe teritoriul UE', a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter.…