- Uniunea Europeana a propus Rusiei sa discute impreuna despre o potentiala recunoastere reciproca a certificatelor de vaccinare impotriva COVID-19. Declarația a fost facuta de Markus Ederer, ambasadorul UE la Moscova, potrivit agenției de presa TASS.

- Rusia a inregistrat vineri cel mai mare numar de decese zilnice legate de COVID-19 de la inceputul pandemiei – 679 – in condițiile in care țara se confrunta cu un nou val de imbolnaviri, pe care autoritațile il pun pe seama variantei Delta a coronavirusului, mult mai contagioasa. In 24 de ore, 23.218…

- Locuitorii din Moscova trebuie sa detina de luni coduri QR pe telefoanele lor mobile pentru a putea sa intre intr-o cafenea. Autoritațile ruse au adoptat noi reglementari la nivel local, care impun proprietarilor de cafenele sa ii serveasca doar pe clientii care pot sa prezinte o dovada ce atesta vaccinarea…

- Autoritațile locale din Moscova au ordonat tuturor celor care lucreaza cu publicul sa fie vaccinați impotriva Covid-19, aceasta fiind una dintre cele mai dure decizii luate la nivel global in privința obligarii angajaților de a se vaccina. Un decret emis miercuri listeaza mai multe joburi, printre care…

- Rusia anunța ca a descoperit o noua varianta de Covid-19. Tulpina mutanta a fost raportata la Moscova și nu ar fi rezistenta la vaccinurile actuale, inclusiv Sptunik V, informeaza Alephnews.ro . Cercetatorii ruși incearca acum sa afle daca vaccinurile actuale sunt eficiente impotriva tulpinei mutante…

- Republica Ceha le cere partenerilor sai din Uniunea Europeana si din NATO sa expulzeze diplomati rusi, pentru a sustine astfel Praga in confruntarea sa cu Moscova, a declarat marti ministrul ceh de externe Jan Hamacek, citat de AFP si Reuters, noteaza Agerpres. Hamacek a anuntat ca il va convoca…