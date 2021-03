Coronavirus: UE ar putea bloca şi alte exporturi de vaccin, anunţă Ursula von der Leyen Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avertizat luni ca si alte tari ar putea bloca exporturi de vaccinuri anti-COVID-19, asa cum a facut Italia cu un lot al AstraZeneca, relateaza AFP. "Nu este un caz izolat", a explicat sefa executivului comunitar pentru ziarul german WirtschaftsWoche. Roma a anuntat joi blocarea exportului a 250.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 ale AstraZeneca produse pe teritoriul european, invocand o "penurie persistenta" si "intarzieri de aprovizionare" ale grupului. AstraZeneca nu a livrat decat "mai putin de 10%" din dozele comandate intre decembrie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

