- Prim-ministrul chinez Li Keqiang a proclamat vineri o ''reusita strategica majora'' in lupta tarii sale impotriva noului coronavirus, aparut la sfarsitul anului 2019 la Wuhan (centru), informeaza France Presse. "Noi, fiii si fiicele natiunii chineze, am ramas uniti intr-o…

- Potrivit unui ultim bilanț stabilit de agenția France-Presse, intocmit pe baza surselor oficiale, duminica, pandemia Covid-19 a ucis 280.011 de oameni in intreaga lume, de la apariția sa in China, in luna decembrie 2019. Statele Unite, care au inregistrat primul deces legat de coronavirus la inceputul…

- Europa trebuie sa-si invete lectiile din criza noului coronavirus, asigurandu-si "autonomia strategica" in sectoare-cheie precum productia de medicamente, ceea ce ar implica formarea de stocuri si respectiv relocarea productiei, a declarat miercuri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, citat de…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell , a vorbit despre existenta intre UE și China , raportand totul la situația actuala legata de Coronavirus , scrie Hotnews . Șeful diplomației europene crede ca Europa a fost „puțin naiva” in relația cu China. „Europa a fost…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a aparat marti China aliata in fata cererilor Occidentului potrivit carora Beijingul ar trebui sa plateasca reparatii pentru daunele provocate de pandemia generata de noul coronavirus, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Astfel de cereri sunt "total inacceptabile",…

- Presedintele Comitetului olimpic australian (AOC), John Coates, a anuntat vineri ca si-a diminuat voluntar cu 20% taxele de consultanta ca urmarea pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Coates, care este si presedintele Comisiei de coordonare a a CIO pentru JO 2020, are de incasat…

- „Fiecare țara, fara excepție, trebuie sa ia masurile cele mai curajoase pentru a stopa sau incetini amenințarea virusului”, a afirmat marți Hans Kluge, șeful pe Europa a instituției, in cursul unei conferințe de presa, transmite AFP, potrivit Agerpres. OMS Europa, care acopera zone de la Atlantic la…