- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi seara, lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, Elvetia si Macedonia de Nord fiind printre statele care au intrat în zona rosie. Potrivit Hotarârii CNSU, Elvetia,…

- Uniunea Europeana relaxeaza treptat incepand de vineri restrictiile de intrare pe teritoriul sau legate de coronavirus pentru persoanele care vin din SUA si din alte sapte tari, datorita imbunatatirii situatiei lor epidemiologice, relateaza DPA. Persoanele care vin din SUA, Albania, Hong Kong, Liban,…