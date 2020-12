Ucraina va introduce restrictii severe in ianuarie in speranta ca va opri raspandirea rapida a infectiilor cu noul coronavirus, a anuntat miercuri prim-ministrul Denis Smigal potrivit Reuters. Masurile, care includ inchiderea scolilor, cafenelelor, restaurantelor, salilor de sport si de spectacole, interzicerea adunarilor de masa, vor fi in vigoare intre 8 si 24 ianuarie, a precizat Smigal intr-o reuniune de guvern televizata. 'Ucraina va introduce restrictii de carantina intarite, sa le numim ''vacanta de iarna pentru siguranta''', a adaugat el, precizand ca scopul este…