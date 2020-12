Ucraina a semnat un contract pentru achizitionarea a 1,8 milioane de doze din vaccinul impotriva COVID-19 produs de compania chineza Sinovac, a anuntat miercuri administratia prezidentiala de la Kiev, care asteapta ca dozele sa ajunga in tara ''cat mai curand posibil'', potrivit Reuters. ''Am desfasurat negocieri active, timp de mai multe luni si am obtinut un rezultat concret'', a transmis presedintele Volodimir Zelenski. Potrivit premierului ucrainean Denis Smigal, primele doze din vaccinul chinezesc ar putea sosi in februarie, in timp ce prima livrare de vaccinuri…