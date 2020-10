Guvernul ucrainean a prelungit miercuri pana la 31 decembrie starea de urgenta impusa in luna martie pentru a face fata epidemiei de COVID-19, a anuntat premierul Denis Smigal, potrivit agentiei EFE.



''In lume si in Ucraina incidenta COVID-19 creste. Prin starea de urgenta sprijinim activitatea tuturor serviciilor implicate in prevenirea bolii'', a spus Smigal dupa sedinta de guvern la care s-a luat decizia.



Ucraina a impus in luna martie masuri de prevenire a raspandirii noului coronavirus, pe care le-a relaxat partial incepand din luna mai pentru a permite…