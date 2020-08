Guvernul ucrainean a prelungit miercuri pana pe 31 octombrie restrictiile antiepidemice, a luat masuri suplimentare impotriva cluburilor si discotecilor si a interzis accesul in tara pentru majoritatea strainilor, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19, 1.670 de noi cazuri fiind confirmate in ultimele 24 de ore, relateaza agentia EFE. ''Carantina permite mentinerea echilibrului intre restrictii si viata normala a tarii, insa cresterea numarului infectiilor in ultimele saptamani ne obliga sa actionam mai hotarat'', a declarat premierul ucrainean Denis Smigal, citat…