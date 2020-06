Coronavirus: Ucraina îşi redeschide frontierele Ucraina a anuntat sambata redeschiderea frontierelor pentru cetatenii straini, dupa trei luni de interdictie din cauza coronavirusului, transmite dpa.



Decizia guvernului de la Kiev va intra in vigoare imediat dupa publicare, a precizat politia de frontiera.



De asemenea, Ucraina permite din nou cursele aeriene internationale.



Masurile stricte de combatere a coronavirusului au fost aplicate din martie, cand au aparut primele cazuri in Ucraina. Statisticile sunt din nou in crestere, dupa relaxarea anumitor interdictii. Numarul total de cazuri a ajuns la aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

