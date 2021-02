Coronavirus: Ucraina interzice vaccinurile ruseşti pe teritoriul ei Guvernul ucrainean a interzis orice omologare de vaccinuri impotriva COVID-19 dezvoltate sau produse in Rusia, potrivit unei decizii publicate miercuri seara, citata joi de France Presse. Ideea dezvoltarii vaccinului Sputnik V in Ucraina, care inca nu are un vaccin, este respinsa de autoritatile pro-occidentale de la Kiev, care considera ca Moscova, ce sustine o rebeliune armata in estul tarii, se foloseste de injectii ca arma geopolitica. "Omologarea de vaccinuri" impotriva COVID-19 "dezvoltate sau produse in tara agresoare (...) este interzisa", se arata in rezolutia guvernului adoptata luni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

