Coronavirus: Turcia va impune un blocaj parțial, din cauza creşterii numărului de infecții Turcia impune un blocaj parțial pentru sâmbata și weekendul urmator, dupa o creștere a infecțiilor cu coronavirus, care a urmat ridicarii generale a restricțiilor, în urma cu doua saptamâni, potrivit Reuters.



Guvernul spune ca obiectivul sau este de a proteja pâna la patru milioane de studenți care dau examenele de admitere la liceu și la universitate. Magazinele esențiale și unele companii vor ramâne deschise, dar autoritațile spera ca masurile vor opri adunarea unor mulțimi mari pe strazi.



Numarul de centre de examen a crescut, iar studenții trebuie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua saptamani, Guvernul a ridicat anumite restrictii in afara capitalei, permitand redeschiderea magazinelor si teraselor localurilor, fara un orar fix, dar si a piscinelor in aer liber. Purtarea mastilor a ramas obligatorie in magazine si in transportul public. "A devenit clar…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca ca va impune noi tarife Beijingului, administratia sa lucrand la masuri de retorsiune legate de epidemie, transmite Reuters.

- Aproape 100 de noi morti au fost inregistrati in Turcia in decurs de o zi, iar bilantul total al deceselor din cauza noului coronavirus a crescut la 1.198, a anuntat ministrul turc al Sanatatii Fahrettin Koca, relateaza Reuters, potrivit news.ro.In afara de cele 97 de noi decese, 4.789 de…

- Irlanda a suplimentat lichiditatile puse la dispozitia firmelor ale caror activitati au fost blocate din cauza pandemiei de coronavirus la 1 miliard de euro, iar guvernul a promis miercuri ca vor urma si alte masuri, transmite Reuters, potrivit news.ro.Initial, guvernul a pus la dispozitia…

- Guvernul german a intocmit o lista de masuri pe care sa le puna in aplicare atunci cand tara va intra in faza iesiri din izolare, pe care intentioneaza sa o implementeze incepand de la 19 aprilie, se arata intr-un document, pe care Reuters scrie ca l-a putut consulta.Obiectivul este mentinerea…

- Pandemia de coronavirus a dus in Statele Unite la un numar record de 6,6 milioane de cereri pentru indemnizatii de somaj in numai o saptamana si a ucis aproape 1.000 de americani intr-o singura zi, arata cele mai recente date, potrivit Reuters preluat de news.roVezi ș: Razboiul maștilor -…

- Aproximativ 3,6 milioane de angajati din Franta au fost plasati in somaj partial, din cauza efectelor epidemiei de coronavirus, conform datelor comunicate miercuri de Guvernul de la Paris, anunța MEDIAFAX.Peste 337.000 de companii din Franta au redus activitatea din cauza efectelor masurilor…

- Turcia a impus marti restrictii asupra orelor de lucru ale magazinelor alimentare, a numarului de cumparatori din supermaketuri si de pasageri din autobuze, adaugand masuri in incercarea de a limita raspandirea coronavirusului, in contextul in care numarul deceselor in randul bolnavilor de COVID-19…