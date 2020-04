Coronavirus: Turcia trimite materiale medicale în Italia şi Spania Turcia a expediat miercuri transporturi de materiale medicale catre Spania si Italia, cele doua tari europene cel mai grav afectate de pandemia de coronavirus, transmite AFP.



Un avion militar de transport, incarcat cu combinezoane de protectie, masti si gel hidroalcoolic a decolat de la Ankara spre Spania, de unde va zbura spre Italia, conform unui comunicat al Ministerului turc al Apararii.



Acest gest de solidaritate al autoritatilor de la Ankara se produce intr-o perioada in care insasi Turcia se confrunta din ce in ce mai mult cu pandemia de COVID-19, noteaza AFP.

