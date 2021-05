Coronavirus: Turcia relaxează lockdown-ul, restricţiile pe timpul nopţii şi în weekend rămân Turcia a iesit luni din cel mai strict lockdown instituit la nivel national pentru a opri raspandirea coronavirusului, dar restrictiile de circulatie pe timpul noptii in cursul saptamanii si in weekend vor ramane in vigoare, relateaza DPA. Desi multe restrictii din timpul zilei sunt relaxate pana la 1 iunie, rezidentii trebuie sa stea acasa intre orele 21:00 si 05:00 in timpul saptamanii, precum si intreg weekendul, cu exceptii precum mersul pe jos catre cea mai apropiata piata de cumparat alimente. Lockdown-ul de 17 zile a fost impus dupa ce noile infectii zilnice au depasit maximum istoric de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

