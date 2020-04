Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de contaminari cu noul tip de coronavirus a ajuns in Turcia la 82.329 de cazuri, a anuntat sambata ministrul turc al sanatatii Fahrettin Koca, iar noua cifra face ca Turcia sa depaseasca Iranul si sa devina tara cu cele mai multe contaminari din Orientul Mijlociu (OM), informeaza Reuters citata…

- Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 in Turcia a crescut cu 5.138 in ultimele 24 de ore, cand s-au inregistrat 95 de noi decese cauzate de infectia cu noul coronavirus, a anuntat sambata ministrul turc al sanatatii Fahrettin Koca, potrivit Reuters.Pana sambata seara, in Turcia au decedat…

- Numarul de cazuri de infectare cu coronavirus confirmate in Turcia a crescut cu 3.892 in ultimele 24 de ore si 76 de oameni au murit, numarul deceselor ajungand la 725, a anuntat ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Numarul total cazuri de vindecare a fost de…

- China continentala a anuntat vineri 55 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus - inclusiv o contaminare locala, pentru prima oara dupa trei zile -, iar autoritatile sanitare sunt ingrijorate de posibilitatea unui nou val de infectii, in contextul in care Beijingul se pregateste sa-si inchida…

- Turcia va prelungi masura inchiderii tuturor scolilor din tara pana pe 30 aprilie din cauza epidemiei de coronavirus, iar scolarizarea la domiciliu va continua in aceasta perioada, a declarat miercuri ministrul turc al educatiei, Ziya Selcuk, relateaza Reuters potr Turcia a inchis scolile si a instituit…

- Turcia a anuntat miercuri ca a înregistrat primul sau caz de infectare cu noul coronavirus, un barbat care a calatorit recent în Europa si a carui stare de sanatate este "buna", potrivit ministrului Sanatatii, citat de AFP. "Ieri (marti) seara, rezultatul testului…

- Fahrettin Koca, ministrul turc al Sanatatii, a anuntat sambata ca toate cursele aeriene comerciale spre si dinspre Italia, Irak si Coreea de Sud au fost anulate din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza Agerpres, citand Reuters. Masura va intra in vigoare duminica la ora locala 12:00, a precizat…

- Turcia a anuntat duminica inchiderea temporara a frontierei sale terestre cu Iranul si sistarea curselor aeriene care vin din aceasta tara, unde s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza AFP. "Am decis sa inchidem frontiera noastra terestra…