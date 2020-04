Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus din Turcia incepe sa se aplatizeze si tara isi propune sa revina la normal dupa incheierea Ramadanului, la sfarsitul lunii mai, a declarat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de catre agentia de presa Anadolu, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Cazurile confirmate de coronavirus din Turcia au crescut la 86.306, a declarat duminica ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, cel mai mare numar din orice tara din afara Europei sau a Statelor Unite, potrivit Reuters.Citește și: VIDEO - Scandal URIAȘ in Rahova: polițiștii au fost nevoiți sa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit duminica, in cursul unei convorbiri telefonice, sa colaboreze in lupta impotriva amenintarii constituite de pandemia de COVID-19, a informat presedintia de la Ankara, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a depus un proiect de lege vizand eliberarea a 45.000 de detinuti, cu scopul de a limita riscul unei contaminari cu noul coronavirus in inchisori, relateaza Reuters.

- O bataie generala a izbucnit in Parlamentul Turciei, acolo unde mai multi parlamentari și-au imparțit pumni in timpul discursului unui parlamentar din Opozitie, care il acuzase pe presedintele turc Recep Erdogan ca nu respecta soldații turci care au murit in Siria, a transmis Reuters.Zeci de parlamentari…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat ieri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. ‘Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat miercuri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters. 'Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta aceste…