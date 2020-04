Coronavirus Tulcea. Situatia la zi. Sanctiuni aplicate de organele de ordine, numar persoane carantinate sau in izolare

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 13.700 persoane, cetateni romani si straini si peste 8.900 mijloace de transport.Pe sensul de intrare au fost aproximativ 6.400 persoane cu 4.500 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 7.300 persoane cu 4.400 mijloace de transport.In…

- Conform unui comunicat transmis de Institutia Prefectului judetul Tulcea, sunt inregistrate 518 persoane aflate in izolare voluntara la domiciliu, in crestere fata de ziua precedenta cand au iesit din perioada de izolare voluntara de 14 zile un numar de 36 persoane si au intrat un numar de 100 persoane.…

- 76 de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 in Teleorman; 6 persoane s-au vindecat in Eveniment / on 16/04/2020 at 16:31 / Șase persoane dintre cele 76 confirmate pozitiv cu COVID-19, la nivelul județului Teleorman, au fost declarate vindecate și externate, dintre aceștia, un pacient de la Spitalul Municipal…

- Potrivit Comunicatului de presa nr. 36 din 13.04.2020, al Prefecturii Constanta, aceasta este Situatia actualizata si masurile luate impotriva raspandirii COVID 19:La nivelul judetului Constanta, institutiile abilitate de control fac zi de zi actiuni de verificare a respectarii regimului de izolare…

- La nivelul judetului Constanta, institutiile abilitate de control fac zi de zi actiuni de verificare a respectarii regimului de izolare la domiciliu carantina. De la intrarea in vigoare a Ordonantelor Militare, au fost aplicate, de catre politistii din cadrul I.P.J. Constanta, jandarmii din cadrul I.J.J.…

- Potrivit Comunicatului de presa nr. 18 din 28.03.2020, al Prefecturii Constanta, aceasta este Situatia actualizata si masurile luate impotriva raspandirii COVID 19:De la intrarea in vigoare a celor trei Ordonante Militare, au fost aplicate, de catre politistii din cadrul I.P.J. Constanta, jandarmii…