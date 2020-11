Coronavirus Tulcea. Cate persoane au decedat si cate s-au vindecat

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca intreaga clinica de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența a ars in incendiul de sambata seara, in care zece pacienți și-au pierdut viața și alte șapte persoane se afla in stare grava, intre care și medicul de garda, autoritațile au transmis o hotarare prin care se va constitui…

- Potrivit informatiilor furnizate de catre reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Tulcea, 175 teste au fost efectuate ieri, 15.11.2020. La aceasta data, 896 de persoane sunt inca internate sau izolate la domiciliu, din care 95 internate la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, Sectia de…

- La aceasta data, 500 de persoane sunt inca internate sau izolate la domiciliu, din care 83 internate la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, Sectia de Boli Infectioase, 345 izolate la domiciliu, iar 1412 persoane au fost declarate vindecate. Au fost inregistrate 79 saptezeci si noua decese la nivelul…

- In cadrul celor 101 de controale efectuate pe parcursul zilei de ieri, 06.11.2020, au fost aplicate 88 sanctiuni contraventionale cu o valoare cumulata de 39.370 lei. La aceasta data, 416 de persoane sunt inca internate sau izolate la domiciliu, din care 71 internate la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Banu Gheorghe Romeo, un pompier in varsta de 46 de ani, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, confirmat cu COVID-19 in data de 13 octombrie, a decedat luni seara la Spitalul Judetean de Urgenta, informeaza Agerpres.Banu Gheorghe Romeo, pompier la ISU Valcea, a fost confirmat…

- Tulcenii sunt rugati sa apeleze numarul unic de urgenta 112 doar pentru situatii de urgenta La aceasta data, 249 de persoane sunt inca internate sau izolate la domiciliu, din care 79 internate la Spitalul Judetean de Urgenta TulceaAstazi 09.10.2020, in cadrul sedintei zilnice a Grupul de Conducere al…

- 206 de persoane sunt inca internate sau izolate la domiciliu, din care 76 internate la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, Sectia de Boli Infectioase. Au fost inregistrate 40 de decese. Astazi 03.10.2020, in cadrul sedintei zilnice a Grupul de Conducere al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- La aceasta data, 150 de persoane sunt inca internate sau izolate la domiciliu, din care 76 internate la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, Sectia de Boli Infectioase, 47 persoane izolate la domiciliu, iar 391 persoane au fost declarate vindecate, potrivit autoritatilor tulcene.Institutia Prefectului…