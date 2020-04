Coronavirus: Trupa U2 a donat 10 milioane de euro pentru angajaţii din sectorul medical din Irlanda Trupa rock irlandeza U2 a donat 10 milioane de euro pentru a sprijini lupta impotriva epidemiei de coronavirus in Irlanda, a anuntat miercuri presa locala, citata de DPA.



Banii vor fi folositi pentru ajutorarea angajatilor din sectorul medical si pentru a finanta achizitionarea echipamentelor de protectie individuala folosite de personalul medical aflat in prima linie a luptei impotriva noului coronavirus.



Unele dintre echipamentele medicale finantate de trupa U2, al carui lider si solist vocal este cantaretul Bono, au ajuns deja pe aeroportul din Dublin, a raportat televiziunea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

