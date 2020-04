Stiri pe aceeasi tema

- La cateva luni de la lansarea unei „biblioteci publice” de EP-uri rare, trupa din Marea Britanie va lansa saptamanal concertele sale integrale pe canalul de YouTube, tocmai pentru a-și ajuta fanii sa se relaxeze pe perioada carantinei. Miercuri, cei de la Radiohead au anunțat, pe Twitter, ca vor prezenta…

- Autoritatile de imigratie din Statele Unite au anuntat marti ca iau in considerare eliberarea unor detinuti cu risc ridicat de infectie cu coronavirus, in contextul in care unii dintre ei precum si angajati au fost testati pozitiv pentru boala COVID-19, relateaza miercuri Reuters. Intr-un…

- Peste 935.000 de persoane au fost raportate drept infectate cu noul coronavirus in intreaga lume, iar 46.906 au murit, conform unui bilant al pandemiei publicat joi de Reuters.Infectii au fost raportate in peste 200 de tari si teritorii, de la identificarea primelor cazuri din China, in decembrie…

- Trupa britanica Whitesnake a anulat toate concertele pe care le avea programate anul acesta, in Europa si Statele Unite, din cauza unei probleme de sanatate a liderului David Coverdale, anunta news.ro.Intr-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook, Coverdale a anuntat ca programul trupei…

- Amazon.com va primi in depozitele sale din Statele Unite, Marea Britanie si alte state europene numai marfuri de prima necesitate, pentru a elibera spatiu pentru produse esentiale medicale si destinate gospodariilor, aflate la mare cerere ca urmare a epidemiei de coronavirus, transmite Reuters.Schimbarea…

- Trupa rock The Who a decis sa isi anuleze turneul pe care il avea programat in Marea Britanie. Anuntul a venit cu doar patru zile inainte de debutul seriei de concerte potrivit news.ro.Grupul a transmis ca turneul de trei saptamani va avea loc mai tarziu, anul acesta. „Nu am ajuns la…

- Trupa rock americana Pearl Jam a anuntat luni amanarea primei etape a turneului sau, programata pentru aceasta primavara in America de Nord, din cauza epidemiei de coronavirus, care afecteaza si Statele Unite, informeaza AFP. "Din pacate, adunarea unei multimi de oameni face parte din misiunea noastra…

- Mai multe mari companii aeriene și-au suspendat zborurile catre China dupa ce coronavirusul originar din orașul chinez Wuhan s-a raspandit in intreaga lume și a ucis peste 130 de oameni, transmite Reuters, conform Mediafax.Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile…