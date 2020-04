Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca ar putea lua el insusi medicamentul anti-malarie pe care il promoveaza ca tratament impotriva coronavirusului, desi medicii atrag atentia ca nu a fost dovedita eficienta acestuia, iar liderul de la Casa Alba nu a fost

- Milioane de americani care nu detin asigurare medicala nu ar trebui sa plateasca pentru vreun tratament impotriva noului tip de coronavirus, a declarat joi noapte vicepresedintele american Mike Pence, informeaza vineri dpa. "Vrem ca niciun american sa nu-si faca probleme in legatura cu…

- Comisia Europeana a transmis marti ca nu exista dovezi ca un medicament promovat de presedintele american Donald Trump ca un potential tratament miraculos impotriva COVID-19 este eficient impotriva acestei boli cauzate de noul coronavirus, relateaza Reuters.Trump a spus ca hidroxiclorochina,…

- Comisia Europeana a transmis marti ca nu exista dovezi ca un medicament promovat de presedintele american Donald Trump ca un potential tratament miraculos impotriva COVID-19 este eficient impotriva acestei boli cauzate de noul coronavirus, relateaza Reuters. Trump a spus ca hidroxiclorochina,…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni, in mod fals, ca populatia capitalei sud-coreene Seul este de 38 de milioane, adica aproape de patru ori mai mare decat in realitate, relateaza marti dpa.Intrebat de ce Statele Unite nu testeaza la fel de multe persoane pentru noul coronavirus…

- Cei doi soti, ale caror varste au depasit cu putin pragul de 60 de ani, au acuzat primele dureri imediat dupa ce au ingerat acea substanta, un aditiv utilizat in acvarii pentru a curata bazinele cu apa in care traiesc pesti si alte vietuitoare marine, potrivit reprezentantilor unui spital din Phoenix,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut aprobarea folosirii unui medicament anti-malarie, clorochina, in lupta impotriva noului tip de coronavirus, relateaza DPA. "Hidroxiclorochina si azitromicina (un antibiotic - n.r.), luate impreuna, au o sansa reala de a deveni una dintre cele mai mari revolutii…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…