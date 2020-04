Coronavirus: Trump speră că normele de distanţare socială vor fi aceleaşi şi pentru musulmani Donald Trump si-a exprimat sambata speranta ca musulmanii americani vor fi obligati sa respecte aceleasi norme de distantare sociala in timpul Ramadanului ca si crestinii de Paste, dupa ce un numar de credinciosi au protestat impotriva reglementarilor restrictive privind adunarile din cauza epidemiei de noul coronavirus, relateaza AFP. Presedintele american a fost intrebat despre o afirmatie pe care a redistribuit-o pe Twitter, cea a unui comentator conservator, care parea sa se indoiasca de faptul ca musulmanii sunt tratati cu aceeasi severitate ca crestinii care incalca regulile de distantare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a parut vineri sa-i sprijine pe manifestantii care protesteaza fata de masurile de izolare vizand sa lupte impotriva raspandirii coronavirsului, lansand un apel la "eliberarea" a trei state conduse de guvernatori democrati, noteaza AFP. Cu litere mari si la interval…

- Masurile de distantare sociala prevazute in Decretul privind prelungirea starii de urgenta trebuie sa fie completate de autoritati cu unele economice si sociale, in conditiile in care sectoare economice importante se afla in dificultate, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de…

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti, intr-o postare pe Twitter, dificultatile de procurare a materialelor medicale cruciale in contextul epidemiei, notand ca „piata mondiala ... a innebunit“ si ca guvernului federal „nu ii este usor“ sa ajute statele americane sa obtina masti de protectie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un apel la "protejarea" americanilor de origine, dand asigurari ca raspandirea noului coronavirus "nu este din vina lor", dupa ce a fost acuzat ca alimenteaza suspiciunile vorbind despre "virusul chinez", relateaza AFP. "Este foarte important sa protejam…

- Donald Trump: ”Sa le punem in uz imediat. Oamenii mor, sa ne miscam repede. Dumnezeu sa va binecuvanteze!” Acum puțin timp, presedintele american Donald Trump a transmis pe contul sau de Twitter un mesaj car poate schimba totul! Președintele afirma ca “Hidroxiclorochina si Azitromicina luate impreuna,…

- Donald Trump a anunțat ca Hidroxiclorochina si Azitromicina luate impreuna „au sansa reala de a produce o mare schimbare in istoria medicinei". Un studiu clinic efectuat cu Hidroxicloroquina pe 25 de pacienti cu Covid-19 a avut rezultatele promitatoare.Presedintele american a scris pe contul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut aprobarea folosirii unui medicament anti-malarie, clorochina, in lupta impotriva noului tip de coronavirus, relateaza DPA. "Hidroxiclorochina si azitromicina (un antibiotic - n.r.), luate impreuna, au o sansa reala de a deveni una dintre cele mai mari revolutii…

- SUA si Canada au convenit sa inchida temporar granita comuna pentru toate deplasarile 'neesentiale', a anuntat miercuri pe Twitter presedintele american Donald Trump, informeaza dpa si AFP. 'Pe baza unui acord reciproc, vom inchide temporar frontiera noastra de nord cu Canada…