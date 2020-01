Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat ca președintele Donald Trump va deveni primul președinte care va participa la adunarea anuala anti-avort din Washington, numita March for Life. Trump a facut o prioritate ca toti conservatorii sociali sa imbratiseze o atitudine corecta in problema avortului. In anii trecuți, el i-a…

- ​Președintele american Donald Trump a salutat miercuri un acord comercial „istoric” între Statele Unite și China, chiar înainte de semnarea documentului împreuna cu principalul negociator chinez, Liu He, relateaza AFP.„Ziua de astazi marcheaza o etapa istorica,…

- Presedintele american Donald Trump a scris pe Twitter ca va semna acordul comercial alaturi de „reprezentanti de rang inalt din China” si ca ulterior va calatori la Beijing in vederea inceperii discuțiilor pentru a doua etapa. Trump declarase saptamana trecuta ca el si presedintele chinez, Xi Jinping,…

- SUA și China au ajuns la un “armistițiu” in razboiul comercial care a dus la incetinirea economiei mondiale Presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China. În consecință, Washingtonul va renunţa să mai introducă…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China, astfel ca Washingtonul va renunta sa mai introduca tarife vamale suplimentare, care incepand de duminica urmau sa vizeze produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.In schimb, Beijingul…

- Președintele american Donald Trump a anunțat luni ca Statele Unite vor reimpune tarifele pe importurile de oțel și aluminiu din Brazilia și Argentina, luand prin surprindere oficialii din cele doua țari din America de Sud, care au solicitat explicații, transmite Reuters, anunța MEDIAFAX.„Brazilia…

- Președintele american Donald Trump a anunțat creșterea tarifelor pentru importurile din China daca cele doua state nu vor reuși sa obțina un acord care sa incheie razboiul comercial ce marcheaza relațiile bilaterale dintre acestea, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.In cadrul…

- Pompeo a facut remarcile in timp ce administratia presedintelui republican Donald Trump a declarat ca inca asteapta sa semneze prima faza a unui acord comercial pentru a pune capat unui razboi comercial cu Beijingul luna viitoare, in pofida retragerii Chile miercuri din postura de gazda a unui summit…