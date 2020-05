Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta personala a fiicei președintelui american, Ivanka Trump, este infectata cu coronavirus. Angajata personala a fiicei presedintelui Donald Trump, nu a mai intrat in contact cu Ivanka Trump de cateva saptamani,afirma CNN Ivanka si sotul ei Jared Kushner – ambii avand functii de consilieri ai…

- Asistentul testat pozitiv face parte din cadrul armatei SUA și a inceput sa aiba simptome specifice bolii in ziua de miercuri. Secretarul de presa de la Casa Alba, Hogan Gidley, a confirmat informația intr-o declarație: „Recent am fost anuntați de unitatea medicala a Casei Albe ca un membru al armatei…

- Criza provocata de noul coronavirus este ”mai grava” decat atacul aerian surpriza al Japoniei asupra bazei militare navale a SUA din portul Pearl Harbor din Hawaii, in 1941, a declarat presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, preluata de Agerpres. „Este mai rau decat la Pearl Harbor”, a declarat…

- Președintele american compara pandemia de coronavirus cu doua dintre cele mai grave atacuri la adresa SUA: 11 septembrie 2001 și atacul de la Pearl Harbour, din 1941. Criza provocata de noul coronavirus este „mai grava” decat atacul aerian surpriza al Japoniei asupra bazei militare navale a SUA din…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Phoenix, ca grupul de lucru pentru gestionarea epidemiei noului coronavirus de la Casa Alba urmeaza sa isi incheie activitatea in contextul in care SUA intra in a doua faza de gestionare a consecintelor epidemiei noului coronavirus, informeaza…

- Milioane de americani care nu detin asigurare medicala nu ar trebui sa plateasca pentru vreun tratament impotriva noului tip de coronavirus, a declarat joi noapte vicepresedintele american Mike Pence, informeaza vineri dpa. "Vrem ca niciun american sa nu-si faca probleme in legatura cu…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat luni seara ca nu stie daca Donald Trump a fost testat pentru coronavirus, in contextul in care mai multi congresmeni republicani apropiati ai presedintelui SUA au fost expusi la virus, dintre care unii au fost ulterior in contact cu liderul administratiei…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…