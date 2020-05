Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca spera ca numarul deceselor din SUA provocate de coronavirus sa ramâna sub pragul de 100.000, informeaza sâmbata dpa. "Sa speram ca vor ramâne sub pragul de 100.000 de vieti pierdute, care chiar si asa este un numar oribil",…

- Trump va parcurge cei 40 de kilometri intre Casa Alba si Camp David vineri seara, potrivit programului dat publicitatii joi noapte de administratia SUA. In program nu este precizat cat timp va sta Trump la Camp David. Presedintele american a tinut conferinte de presa zilnice la Casa Alba pentru a sublinia…

- Presedintele american Donald Trump i-a invitat pe americani "sa profite de soare", sustinandu-si recomandarea printr-un studiu prezentat joi la Casa Alba conform caruia noul coronavirus se disipeaza mai rapid la lumina soarelui si la temperaturi ridicate, potrivit dpa si AFP. "Sper ca oamenii sa…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat vineri planul de relansare in valoare de 2.200 de miliarde de dolari adoptat de Congres pentru a sprijini prima economie mondiala, sufocata de noul coronavirus, scrie AFP."Am fost loviti de un dusman invizibil si am fost loviti dur", a declarat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut aprobarea folosirii unui medicament anti-malarie, clorochina, in lupta impotriva noului tip de coronavirus, relateaza DPA. "Hidroxiclorochina si azitromicina (un antibiotic - n.r.), luate impreuna, au o sansa reala de a deveni una dintre cele mai mari revolutii…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…

- Presedintele american Donald Trump nu va fi testat pentru Covid-19, in ciuda faptului ca a intrat in contact cu doi oficiali brazilieni la Mar-a-Lago saptamana trecuta, care de atunci au fost testati pozitiv pentru virus, se arata intr-o scrisoare a medicului presedintelui, citata sambata de DPA…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat vineri ca Beijingul ''actioneaza foarte profesionist'' in lupta impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus, care a infectat peste 30.000 de persoane in China continentala, relateaza AFP. Presedintele a indicat ca a avut ''o…