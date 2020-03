Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a apreciat luni ca "inutila" amânarea primarelor prezidentiale din cauza coronavirusului, la scurt timp dupa ce guvernatorul de Ohio a recomandat amânarea votului prevazut marti în acest stat lovit de pandemie, relateaza AFP. "Las…

- In Statele Unite coronavirusul a provocat 50 de decese si peste 2.400 de cazuri de contagiune, conform datelor centralizate de Centrele pentru controlul si prevenirea bolilor (CDC) de la autoritatile locale, de stat si guvernamentale, relateaza AFP. Ultimul deces – o femeie in varsta de 82 de ani –…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA. "Nu vreau ca oamenii sa moara. Asa sunt…

- Presedintele statului Filipine, Rodrigo Duterte, a anuntat joi plasarea in carantina a capitalei Manila, unde adunarile mari sunt acum interzise si scolile inchise timp de o luna pentru a limita propagarea coronavirusului, relateaza AFP, DPA si Reuters. Intr-o alocutiune televizata, Rodrigo Duterte…

- Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de achizitie de echipamente si de angajare de personal, exact de ceea ce avem nevoie in prezent, a explicat guvernatorul intr-o conferinta de presa la Albany. Potrivit acestuia, costul luptei cu Covid-19 a fost "probabil" de 30 de milioane…

- Numarul de persoane cu coronavirus in statul New York s-a dublat joi la 22, in timp ce Tennessee și orașul San Francisco raporteaza primele cazuri de boala, anunța Reuters.Citește și: Tusk, oferta INCENDIARA pentru Iohannis: 'I-am propus sa fie presedintele Consiliului European, a REFUZAT'…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat marti de rasism pe candidatul democrat la prezidentiale Michael Bloomberg, publicand pe Twitter o inregistrare audio cu acesta, din 2015, pe care ulterior a sters-o, transmite Reuters.Citește și: BOMBA Rareș Bogdan iși anunța CANDIDATURA la Primaria…