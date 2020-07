Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anulat joi „marea” convenție republicana programata în Jacksonville, Florida, pentru numirea sa oficiala drept candidat al partidului la alegerile prezidențiale de pe 3 noiembrie, din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP."Nu vom avea o mate convenție…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca nu se gandeste la o posibila noua faza a acordului comercial dintre Statele Unite si China, el adaugand ca relatia dintre cele doua tari ”a fost deteriorata grav” de pandemia de coronavirus, relateaza CNBC.Citește și: VERDICT POLITIC…

- Conventia republicana, evenimentul in cursul caruia Donald Trump urmeaza sa fie desemnat oficial si fara surprize candidat al partidului la prezidentialele din noiembrie, va avea loc in cele din urma in Florida, a anuntat joi seara sefa partidului, Ronna McDaniel, noteaza AFP. "Suntem…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…

- Furtuna tropicala Cristobal a lovit coastele statului Louisiana duminica, in sud-estul Statelor Unite, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC), informeaza Agerpres.La ora 22:00 GMT, furtuna a ajuns pe coasta de sud-est a acestui stat insotita de viteze ale vantului de pana la 80 de kilometri…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat luni sa suspende definitiv contributia SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) daca aceasta nu procedeaza la "imbunatatiri substantiale" in termen de 30 de zile, adaugand ca ar putea lua in considerare revizuirea apartenentei Statelor Unite la Organizatie,…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, vrea ca sportul din intreaga lume sa fie reluat cat mai rapid. Donald Trump a urmarit cel mai important eveniment sportiv organizat de la declararea pandemiei de COVID-19, gala UFC 249, organizata in Jacksonville, Florida. In pauza dintre doua…

- Donald Trump (73 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, este puternic contestat pentru modul in care a gestionat pandemia de coronavirus. Concret, NBC a realizat o analiza din care rezulta ca Trump, alaturi de consilierii sai, și-au folosit in aceasta perioada puterea in scop electoral,…