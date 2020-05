Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a ridicat din nou tonul miercuri impotriva Chinei, apreciind ca „incompetenta” acesteia in lupta impotriva noului coronavirus a cauzat un „atac in masa mondial”, relateaza AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a denuntat din nou, miercuri, "incompetenta" Chinei in gestionarea epidemiei de coronavirus, atribuind Beijingului responsabilitatea pentru o "crima in masa" care afecteaza intreaga lume."Un nebun din China tocmai a emis un comunicat in care atribuie tuturor…

- Președintele american Donald Trump, i-a acordat șefului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, un termen de 30 de zile pentru a face ”schimbari majore”. In caz contrar, SUA intrerupe definitiv finanțarea organizației, informeaza BBC.Șeful de la Casa Alba a postat pe pagina…

- Un raport CIA, al carui conținut a fost confirmat de Newsweek de catre doi oficiali de informații din SUA, a declarat ca China a amenințat OMS ca țara va inceta sa coopereze cu ancheta coronavirusului agenției daca organizația declara o urgența globala pentru sanatate. Acesta a fost cel de-al…

- Statele Unite vor acuza public China ca a încercat sa faca ”cercetari” pe teritoriul sau pentru a obține informații utile despre un posibil vaccin contra coronavirusului, au informat luni ziarele americane, potrivit AFP.Poliția federala din SUA și Departamentul Securitații…

- ”Tensiunile SUA-China amplificate din cauza pandemiei Covid-19 atarna deasupra piețelor financiare precum sabia lui Damocles. In timp ce China este ingrijorata de un conflict militar, unii numesc aceste tensiuni Razboiul Rece 2.0, iar alții le spun tensiunile nucleare financiare. Poziția pe care o vor…

- Val de critici dupa decizia Statelor Unite de a nu mai da bani la bugetul Organizației Mondiale a Sanatații. Americanii spun ca OMS a gestionat prost criza COVID-19 și a ascuns adevarul despre coronavirus, pentru a menaja regimul comunist de la Beijing.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat ”putin contrariat” de atitudinea Chinei in privinta noului coronavirus si a acuzat din nou Beijingul de faptul ca nu a impartasit informatii cruciale cu privire la epidemie, relateaza AFP.