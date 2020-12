Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a semnat un decret prin care va acorda prioritate livrarilor de vaccinuri in SUA, inainte de export, subliniind faptul ca tara ar putea ramane fara doze dupa faza initiala de vaccinare, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Președintele SUA, Donald Trump, iși clameaza victoria in alegerile prezidențiale și susține ca a caștigat deja in toate statele care au mai ramas de numarat. Trump susține ca a caștigat inclusiv Pennsylvania, statul-cheie al acestor alegeri din SUA.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald…

- Noi cazuri de coronavirus au fost depistate la Casa Alba, printre apropiații președintelui american Donald Trump, recent externat. Un consilier de la Casa Alba pe nume Stephen Miller si un inalt oficial militar sunt infectati cu coronavirus, relateaza BBC . Stephen Miller a stat izolat timp de cinci…

- Presedintele SUA, Donald Trump, infectat cu COVID-19, a anuntat ca va iesi din spital luni la 22:30 GMT, declarand concetatenilor sai ca nu trebuie sa se teama de noul coronavirus, relateaza AFP, scrie Agerpres.''Voi parasi minunatul Centru medical Walter Reed astazi la 18:30. Ma simt foarte…

- Președintele rus Vladimir Putin a apreciat vineri, într-un mesaj personal adresat lui Donald Trump, "vitalitatea sa" îi va permite sa depașeasca "periculosul" nou coronavirus, dupa ce liderul american a fost testat pozitiv, scrie AFP. "Sunt convins ca vitalitatea…

- Presedintele american, Donald Trump anunțase ji ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP, citata de agerpres. "Ea a fost testata pozitiv", a declarat Donald Trump pentru Fox News, confirmand informatii de presa referitoare…

