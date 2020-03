Presedintele SUA Donald Trump a anuntat sambata ca a fost testat pentru coronavirus si asteapta rezultatele, relateaza dpa. ''Mi s-a luat temperatura'', a declarat el in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. ''Am facut si testul aseara'', a mentionat presedintele american, precizand ca va dura o zi sau doua pana va primi rezultatele. El a mentionat ca a fost testat dupa ce a fost intrebat in mod repetat despre acest lucru la o conferinta de presa, vineri. Trump a spus de asemenea ca temperatura lui este ''perfect normala''. Miliardarul republican…