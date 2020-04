CORONAVIRUS. Trei minute de reculegere în China pentru victimele COVID-19 VIDEO Sirenele au sunat pe intreg teritoriul celei mai populate tari de pe planeta, in timp ce masinile, trenurile si vapoarele au lansat semnale sonore in semn de omagiere a celor 3.326 de persoane decedate. In Wuhan, orasul cu 11 milioane de locuitori unde a inceput epidemia si care a inregistrat cea mai mare parte a deceselor, personalul medical s-a reunit intr-o ceremonie in care s-a inclinat in semn de respect pentru victime. In Beijing, automobilistii si-au oprit vehiculele si au claxonat in timp ce pietonii, unii cu pungile de cumparaturi in maini dupa cum noteaza AFP, au ramas… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

