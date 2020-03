Stiri pe aceeasi tema

- Angajati din spitale, de la directiile de sanatate publica, de la serviciile de ambulanta, de la inspectoratele pentru situatii de urgenta, de la inspectoratele de politie, de la salvamont… toti cei care sunt in prima linie in lupta cu pandemia au trecut testul. Si desi respectul meu e doar cel al unui…

- Autoritațile au conformat, azi noapte, alte șapte cazuri noi de COVID 19. Caz 89 – femeia de 49 de ani a venit din Italia pe data de 10 martie și se afla in autoizolare cand a fost confirmata cu COVID-19. Caz 90 – Femeie, 64 de ani din Neamț, venita din Italia in 09.03 confirmata in […] Articolul Coronavirus…

- Ceea ce voi scrie in continuare va provoca poate indignare din partea a numeroase persoane, dar nu am incercat niciodata sa fiu “simpatic” sau “popular”, am preferat mereu sa spun ceea ce cred. Chiar daca am deranjat. Suntem in criza. Suntem pusi la incercare. Trebuie sa raspundem pe masura. Asa ca…

- Coronavirus. Vedem imagini din Italia si ne ingrozim. Primim informatii apocaliptice din surse pe care nu mai avem timp sa le verificam si ne ingrozim. Dincolo de informatiile care ne asalteaza, multe avand evident un scop strict manipulator, un lucru e clar: suntem in fata unei provocari cum generatia…

- Madalin Ionescu a transmis un mesaj tranșant pe pagina sa de Facebook legat de subiectul cel mai fierbinte și de interes al momentului, atat la nivel național, cat și internațional: coronavirusul. Madalin Ionescu are propria sa ipoteza legata de situația epidemiei cu coronavirus. Vazand reacția psihotica…

- ■ duminica, prefectul a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ■ nemultumit ca n-a fost informat despre intoarcerea unor romani din Italia, se pare ca reprezentantul Guvernului in teritoriu a solicitat demiterea conducerii Directiei de Sanatate Publica ■ Apropierea de Romania a pericolului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a lansat patru mari proiecte de tara, peste care se asterne praful, lasate sa zaca prin sertarele Cotroceniului, ca literatura postuma, pentru viitorii presedinti cu deficit de inspiratie. Un proiect, a fost “Romania europeana, prospera si moderna”, despre care…

- ■ sindicatul din cadrul Spitalului Orasenesc Sfintul Dimitrie a intrat in competitie la categoria Cea mai activa organizatie de baza Sanitas ■ n cei care doresc sa il sustina pot vota online accesind link-ul https://galasanitas.federatiasanitas.ro/vot/ ■ Sindicatul Sanitas de la Spitalul Sfintul Dimitrie…