Coronavirus. Traian Băsescu: Vom avea îmbolnăviri în România "Cheia este sa diminuezi pagubele, vieți și bani. Aș lua masuri foarte drastice. Din Italia nu mai intra nimeni in țara sau intra direct in carantina. Aș pregati cateva școli in fiecare localitate, ca sa preia oamenii in carantina. Aș merge pe niște masuri foarte dure. Vom avea imbolnaviri in Romania, depinde la ce dimensiuni. Din pacate nu exista un vaccin. Statul trebuie sa protejeze cat mai mulți cetațeni cu putința. Este clar ca suntem nepregatiți și e o situație de urgența. Romanii trebuie sa se apere singuri de data asta", a spus Traian Basescu la Realitatea Plus. Reamintim ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

