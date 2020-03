Stiri pe aceeasi tema

- Alte 4 cazuri de infectie cu coronavirus in Republica Moldova. Numarul celor bolanvi se ridica la 12. În Moldova au fost înregistrate înca patru cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus. Despre acest lucru a fost confirmat de Viorica Dumbraveanu, ministra Sanatații.…

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate oficial, numarul la nivel național ajungand la 86, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Caz 83 – Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13. 03; Caz 84 – Femeie, 41 ani, din Timișoara,…

- Doua prime cazuri de infectie cu noul coronavirus au fost diagnosticate in Venezuela, la un barbat si o femeie intorsi din calatorii in Europa, a informat vineri vicepresedinta Delcy Rodriguez, care a anuntat, de asemenea, inchiderea tuturor unitatilor de invatamant, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- In timp ce Italia este cuprinsa de haos ca urmare a extinderii masurilor de carantina, China a inregistrat cel mai mic numar de noi cazuri de infecție de la inceputul anului și pana acum, respectiv 40, același trend fiind și in Coreea de Sud, relateaza BBC News și Guardian. Pe fondul acestei crize,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca a identificat si pus la dispozitia autoritatilor o cladire cu o suta de locuri pentru carantina, in prezent fiind sase persoane in ea. ”Nu sunt cazuri confirmate de coronavirus”, a precizat primarul general.

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- Doua cazuri de infectare cu noul coronavirus chinez au fost "confirmate" in Franta, primele din Europa, a anuntat, vineri seara, ministrul francez al Sanatatii, Agncs Buzyn, noteaza AFP. Primul caz se...